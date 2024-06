Teatro Univates altera datas de shows e espetáculos

O Teatro da Universidade do Vale do Taquari, Univates (avenida Avelino Talini, 171), alterou seu calendário de shows e espetáculos. As mudanças ocorreram devido às enchentes que atingiram todo o Estado no início de maio. Confira abaixo a nova programação:Espetáculo Uma Noite com os Bee Gees com a Banda Geminis Bee Gees: 18/07 (quinta-feira), às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro ou na Biblioteca Univates, a partir de R$90,00.Show de stand up comedy Gaudêncio em Busca do Piá Raíz, com Cris Pereira: 26/07 (sexta-feira), às 20h e sessão extra às 22h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro ou na Biblioteca Univates, a partir de R$45,00.Show de stand up comedy Tu Acha Que Eu Não Te Dole?, com Marcito Castro: 04/08 (domingo), às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro a partir de R$30,00.Espetáculo Diamonds Tribute Tour, com Mizinho Carvalho: 19/10 (sábado), às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro ou na Biblioteca Univates, a partir de R$60,00.Show de Armandinho em comemoração aos 10 anos do Centro Cultural: 25/10 (sexta-feira) às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro ou na Biblioteca Univates, a partir de R$70,00.Espetáculo Star Beatles, com a Banda Star Beatles: 1/11 (sexta-feira), às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro ou na Biblioteca Univates, a partir de R$60,00.Show de stand up comedy Ninguém se Importa, com Afonso Padilha: 13/11 (quarta-feira) às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro a partir de R$40,00.Show de comédia Gratiluz, com Dra. Rosângela, com Índio Behn: 21/11 (quinta-feira) às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site do teatro ou na Biblioteca Univates, a partir de R$30,00.Palestra Acorda pra Vida!, com Márcia Sensitiva: 06/12 (sexta-feira) às 20h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Minha Entrada, a partir de R$57,50.Espetáculo Greatest Hits Tour in Concert, com André Abreu: a produção artística irá agendar uma nova data para o show e informar o público Queen Celebration: A produção artística irá agendar uma nova data para o show e informar o público. Os ingressos já adquiridos permanecem válidos.