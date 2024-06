Theatro São Pedro abre as portas para apresentação de artistas locais

O palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro) estará aberto para a Mostra Sol do Sul neste sábado (8), a partir das 15h. O espetáculo contará com quatro atrações diferentes, entre eles os jovens talentos do centro de formação do Multipalco, como grupos da ONG Sol Maior e a Orquestra Jovem Theatro São Pedro. O evento terá a entrada franca mediante doação de alimento não perecível ou produtos de limpeza e higiene para a família dos jovens desses projetos, afetados pela enchente.Confira a programação completa:15h - Sol MaiorApresentação de um pocket show com os grupos de instrumentos, dança, canto, com repertório internacional e brasileiro, incluindo o maculelê, reverenciando as raízes da música afro-brasileira.16h - Orquestra Jovem Theatro São PedroO projeto, com coordenação geral do maestro Evandro Matté e coordenação pedagógica da professora e maestrina Keliezy Severo, tem como propósito utilizar a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania.17h - Show "Casa"O show CASA, com Madalena e Simone Rasslan, retrata a experiência de isolamento vivida durante os anos de pandemia, que dividiu famílias por todo o mundo, mas que produziu na dupla de cantoras (mãe e filha) a ressignificação desse espaço. 18h - CORS canta pelo RS – Vozes em SolidariedadeA Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul une-se ao Theatro São Pedro e apresenta o concerto CORS canta pelo RS – Vozes em Solidariedade, com o intuito de arrecadar donativos para os atingidos das enchentes do mês de maio, no RS. O programa será composto por árias, duetos, trios e grandes formações vocais de composições de Mozart, Bizet, Puccini, Delibes, Strauss e Villa-Lobos.