Zona Cultural terá reabertura neste sábado, em noite de coleta de doações

A Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900) reabrirá as portas no próximo sábado (8) depois de ficar mais de um mês com atividades suspensas em função das enchentes em Porto Alegre. Intitulada Zona Aberta, a noite de encontro não terá cobrança de ingresso, e estará com o bar aberto, com música e palco aberto para apresentações das 19h às 24h. A equipe estará recebendo doações de produtos para limpar casas afetadas pelas inundações, como água sanitária, sabão em pó, luvas e esponjas. Todo o material arrecadado será encaminhado para a Paróquia Pompeia, que está acolhendo pessoas desabrigadas. O espetáculo Terra sem Mapa estará em exibição de 14 a 30 de junho, às sextas-feiras e sábados às 20h e aos domingos às 18h. Em cena, dois personagens, Vrum (Sergio Lulkin) e Luba (Mirna Spritzer), estão no porto diante de um navio que parte ao desconhecido. Exilados, atravessam os longos caminhos da memória. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla a partir de R$40,00.A programação deste mês também dará início ao projeto Croquete com Suco, um cabaré celebração que terá o financiamento da Lei Paulo Gustavo. A produção integra as comemorações dos 20 anos da Cia. Rústica. Nos dias 17 e 18 de junho, das 19h às 22h, haverá a Oficina Croquete de Seleção de Elenco, atividade gratuita na qual serão convidadas duas pessoas LGBTQIAPN+ para integrar o elenco da peça. Confira a programação do mês de junho:ZONA ABERTADia 08/06, sábado, das 19h às 24h, não haverá cobrança de ingresso.Evento festivo com o bar funcionando, música no espaço e palco aberto para apresentações. TERRA SEM MAPADe 14 a 30/06, sempre às sextas-feiras e sábados às 20h e domingos, às 18h. Duração: 55 minutos. Classificação etária: 12 anosOFICINA CROQUETE DE SELEÇÃO DE ELENCODias 17 e 18/06, segunda e terça-feira, das 19h às 22h.Inscrições gratuitas por e-mail ( [email protected] ). É preciso enviar um breve currículo em um parágrafo. Para participar da oficina, também é necessário apresentar um número com música, em forma de dublagem, canto, coreografia ou outras possibilidades. RODAS CROQUETE DE CONVERSADias 20 (quinta-feira), 25 (terça-feira) e 27 (quinta-feira) de junho, às 19h30.Conversas festivas com artistas que fazem parte da cena da noite LGBTQI+ de Porto Alegre com bar aberto e entrada franca.