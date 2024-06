Vanessa Longoni é painelista do projeto Conversa de Professor da Fundação Ecarta

A Fundação Ecarta promoverá, nesta quinta-feira (6) às 19h, o projeto Conversa de Professor. O tema da noite é Escuta para as vozes infantis, e tem como painelista a cantora e pesquisadora da voz, pedagoga, psicopedagoga e formanda em educação parental, Vanessa Longoni. A formação tem transmissão ao vivo pelo Instagram e Facebook da Fundação Ecarta.



A temática pretende colocar a escuta adulta à serviço da escuta das vozes infantis, estimulando a pausa, a observação, o lúdico, a curiosidade e o tempo-espaço alongado, diferenciado e inusitado da infância.



Longoni é ganhadora de renomados prêmios musicais do Rio Grande do Sul: Açorianos de Música de Melhor Intérprete, Melhor CD, Melhor Produção Musical, Melhor Show pelo trabalho A Mulher de Oslo. Ela lançou o CD infantil Queremos uma ciclovia/Queremos um carrilbici, uma produção entre Brasil, Uruguai e Espanha, indicado também ao Açorianos de melhor CD infantil.