Final de semana no Espaço 373 promete line up completo

Andy Serrano retorna ao Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira (7) às 21h com um repertório dos clássicos mais significativos em sua trajetória no blues. O repertório desta edição do Sexta Blues flerta com o jazz, trazendo releituras de temas como Summertime, Chitlin con Carne e When The Saints Go Marchin' In. O show contará como banda de apoio os instrumentistas da banda Casa Torta e de Mari Kerber ao piano. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla a partir de R$30,00. No sábado (8), o 373 apresenta a banda The Jazz Passengers com um repertório repleto de clássicos. O grupo é composto por Bruno Braga (bateria), Bruno Silva (trompete/flugelhorn), Javi Contrera (tenor), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Pedro Saul (Piano). Os ingressos partem de R$30,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla.O Espaço 373 criou o Ingresso Solidário, onde 50% do valor será doado à iniciativa de apoio aos músicos do Estado – RS Música Urgente, criado para auxiliar profissionais da área atingidos pelas enchentes. Ele também está disponível na plataforma de ingressos.