Ocre Galeria retoma atividades presenciais

A Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535) reabriu suas portas para visitação e atendimento presencial nesta segunda-feira (3) após ter interrompido suas atividades no dia 29 de abril devido ao agravamento da situação climática e em respeito ao decreto de Calamidade Pública da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado do RS. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados das 10h às 13h30min.



No local, o público pode apreciar o acervo que ocupa dois andares da edificação. A galeria tem buscado preservar a história, difundir a cultura e apoiar a produção de arte, disponibilizando um amplo acervo de artistas representados. A Ocre Galeria foi inaugurada em maio de 2022 e até o momento realizou 23 exposições, entre individuais e coletivas de artistas com forte produção contemporânea.