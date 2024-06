Ocidente Acústico recebe Mini Floyd nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (6), o Ocidente Acústico receberá o projeto Mini Floyd, um show que mergulha na estética visual do Pink Floyd, usando projeções que capturam a essência da banda em diferentes fases da carreira. O evento, que deveria ter acontecido no último dia 2, ocorrerá às 21h no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e partem de R$25,00. O local também estará recebendo doações de roupas, ração, alimentos e material de limpeza em qualquer modalidade dos ingressos.João Ortácio, o cara por trás do projeto Mini Floyd, leva os espectadores a uma viagem pelos sons icônicos do Pink Floyd, transformando seu violão em guitarra e recriando os solos inconfundíveis de David Gilmour através de seus pedais enquanto dispara trilhas e utiliza efeitos no microfone para harmonias de apoio.