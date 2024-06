Canal Brasil exibe maratona no Dia Mundial do Meio Ambiente

Na próxima quarta-feira (5) é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e para celebrar a data o Canal Brasil reuniu oito produções nacionais na Maratona Meio Ambiente, que propõem reflexões sobre a questão ambiental, além de um Cinejornal especial com Ailton Krenak. Ela promete ocupar a grade durante o dia todo, a partir das 8h. Um dos destaques da programação é o inédito O Lugar Mais Seguro do Mundo, de Aline Lata e Helena Wolfenson, que encerra a mostra. O documentário traz a história de Marlon, sobrevivente de uma das maiores tragédias socioambientais do mundo na cidade de Mariana (Minas Gerais), que foi arrasada quando uma barragem de rejeitos de mineração se rompeu. O longa mostra a nova realidade do jovem, que teve que se mudar do campo para a periferia de uma outra cidade e precisa lidar com diferentes conflitos. CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:8h - Terra Dos Índios (1978) (104'), de Zelito Viana9h50 - Rama Pankararu (2022) (98'), de Pedro Sodré11h30 - Amazônia Sociedade Anônima (2019) (72'), de Estêvão Ciavatta12h45 - Curta na Tela: Fôlego Vivo (2021) (25'), de Lígia Marina13h15 - Cinejornal Especial – Ailton Krenak13h45 - Wild - Rede Selvagem (2021) (77'), de Dener Giovanni e Júlio Mauro15h05 - Amazônia, O Despertar da Florestania (2019) (110'), de Christiane Torloni e Miguel Przewodowski17h - Lavra (2022) (101'), de Lucas Bambozzi18h45 - O Lugar Mais Seguro do Mundo (2021) (71'), de Aline Lata e Helena Wolfenson - INÉDITO