Canal Brasil anuncia faixa fixa com filmes sobre mulheres lésbicas

Em junho é celebrado o mês do orgulho LGBTQIAP+, e o Canal Brasil estreará, a partir da próxima quarta-feira (5), um novo título toda primeira quarta-feira do mês, sempre às 22h. A nova faixa se chamará Quarta Sapatão e será composta por filmes sobre mulheres lésbicas. A programação traz filmes como Amor Maldito, de Adélia Sampaio, Uma Paciência Selvagem me Trouxe até Aqui, de Érica Sarmet, A Primeira Morte de Joana, de Cristiane Oliveira, e muitas outras produções que celebram a diversidade e promovem uma compreensão mais profunda das experiências lésbicas. A mostra busca promover a igualdade e o respeito, inspirando mudanças significativas na forma como a sociedade percebe a diversidade. No primeiro dia da faixa serão exibidos em sequência o curta inédito Aonde Vão os Pés, de Débora Zanatta, e o longa Amor Maldito, de Adélia Sampaio. O primeiro, narrado pela personagem principal, conta uma história de autodescoberta como uma mulher lésbica. O curta foi selecionado para festivais como o 49º Festival de Cinema de Gramado e o 31º Festival Curta Cinema. Já Amor Maldito é o primeiro longa-metragem brasileiro dirigido por uma mulher negra, em 1984, e conta com Monique Lafond, Emiliano Queiroz e Neuza Amaral no elenco. O filme acompanha o relacionamento entre a executiva Fernanda e a ex-miss Sueli, que começa a ter problemas quando uma delas se envolve com um jornalista. O canal exibe também a já tradicional programação especial pelo dia 28 de junho, quando é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. A mostra visa dar ainda mais espaço para o tema, com uma seleção de filmes de cineastas brasileiros premiados em todo o mundo.