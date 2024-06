Espaço 373 reabre neste sábado com Clube da Esquina Tributo RS

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) retoma sua agenda neste sábado (1) com uma programação especial, com músicos locais que também foram impactados pelas chuvas: o Clube da Esquina Tributo RS. Parte do valor do ingresso, que está disponível na plataforma Sympla a partir de R$45,00, será doado ao Coletivo RS Música Urgente, criado para auxiliar profissionais da área atingidos pelas enchentes.O grupo fará um apanhado de diversas fases da carreira de Milton Nascimento, Beto Guedes e Lô Borges, como o álbum Clube da Esquina, lançado em 1972. Formado por Alemão Jef (voz e violão 12 cordas), Zeca Garcia (guitarra), Daniel Vlacic (contrabaixo), Luciano Bolobang (bateria) e Sergio Gomes (teclado, piano, bandolim, harmônica e voz), o tributo contará com participação especial do saxofonista do Garotos da Rua, King Jim.