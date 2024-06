Protagonizado por Sydney Sweeney, 'Imaculada' é terror sobre uma gravidez misteriosa

A distribuidora Diamond Films promove o lançamento de Imaculada, filme de terror protagonizado por Sydney Sweeney, que chega aos cinemas brasileiros, de forma oficial, nesta quinta-feira (30). Intenso e perturbador, o terror traz a atriz como uma freira que enfrenta uma experiência aterrorizante após uma gravidez misteriosa.Além de protagonista, Sydney Sweeney também assina a produção de Imaculada. O filme conta ainda com Álvaro Morte (La Casa de Papel), Simona Tabasco (The White Lotus), Benedetta Porcaroli (Baby) e Dora Romano (The Hand of God) no elenco.SINOPSESydney Sweeney estrela o terror como Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecília é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento. A experiência religiosa está prestes a se transformar em um pesadelo. Seria a gravidez uma dádiva ou uma maldição?