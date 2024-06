ABF promove leilão beneficente em prol do 4° Distrito

A ABF Developments, em parceria com o atelier Hugo França, está promovendo um leilão beneficentepara promover a reconstrução da cidade, especialmente da região do 4° Distrito. A obra em questão é Gamela Pitéu - Pitéu Bowl, esculpida em madeira pequi pelo próprio artista. As ofertas podem ser feitas até o dia 03 de junho e o lance inicial é de R$ 10 mil. O valor arrecadado será destinado ao coletivo Distrito Criativo de Porto Alegre, que reúne cerca de 100 artistas e empreendedores das áreas de Economia Criativa, de Economia do Conhecimento e de Economia da Experiência. Este é o segundo leilão beneficente promovido pela ABF em prol do Rio Grande do Sul.