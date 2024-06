Novo filme que conta a história de Sidney Magal estreia nesta quinta-feira

Com direção de Paulo Machline, o filme Meu Sangue Ferve Por Você chegará aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (30). O longa conta a história de amor de Sidney Magal e Magali West e tem distribuição da Manequim Filmes e produção assinada pela Mar Filmes e Amaia Produções. Caracterizado como uma comédia romântica musical, o filme promete ser repleto de ginga e bom humor em Salvador. Os protagonistas contaram com o auxílio de uma grande equipe, inclusive de Magali West para a construção de sua personagem. Filipe Bragança começou sua carreira em Chiquititas e, recentemente, demonstrou sua versatilidade em Dom e Betinho – No Fio da Navalha. A atriz Giovana Cordeiro coleciona trabalhos em novelas, como Fuzuê, em que foi protagonista, o remake de Pantanal e da série Dois Irmãos.O roteiro do longa é assinado por Roberto Vitorino e teve participação de Homero Olivetto, Thiago Dottori e do próprio diretor. Para a criação do filme, Paulo Machline explica que viu "musicais americanos, indianos, franceses e outros."SINOPSEEm 1979, Magal, um dos artistas mais populares e celebrados do país, segue a rotina de shows e compromissos em Salvador. Durante um programa de TV, conhece a deslumbrante Magali e é acometido por uma paixão inédita e avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário passional, além da desconfiança da família, amigos e da própria Magali. Embalado por grandes sucessos, o filme Meu Sangue Ferve Por Você narra os encontros e desencontros dessa explosão de amor que mudará para sempre a vida do casal Magal e Magali.