Campanha Circula RS promove espetáculos gaúchos em outros estados

Diante das enchentes que ainda impactam o Rio Grande do Sul, vai chegando o momento de falar em reconstrução. O setor cultural foi duramente afetado, tanto direta quanto indiretamente, nas últimas semanas. Por isso, a campanha CIRCULA RS foi criada pelo portal de críticas teatrais Agora, em parceria com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul (SATED RS) visando incentivar a circulação de espetáculos gaúchos para outros estados e países, mantendo o cenário cultural gaúcho ativo, mesmo que parcialmente. O portal serve como um dossiê de espetáculos, com sinopses, portfólios e contatos para possíveis contratações. Assim, é possível pesquisar quais os espetáculos estão sendo produzidos e apresentados no Estado e, então, entrar em contato com os mesmos para uma possível apresentação. Até o momento, mais de 150 espetáculos já fizeram seu cadastro para participar do programa.“Começou a surgir uma demanda de perguntas de como as pessoas fazem para saber qual espetáculo que está disponível. Então surgiu uma necessidade de haver um banco de dados para facilitar o trabalho desse produtor ou desse programador de uma prefeitura ou de um Sesc que queiram contratar esses espetáculos, para que toda essa informação possa estar reunida em um só lugar”, explica Michele Rolim, uma das criadoras do projeto e editora do portal Agora.Criada no dia 15 de maio, a campanha funciona da seguinte maneira: em uma primeira etapa, o espetáculo (seja através de seus produtores ou participantes) faz sua inscrição através de um formulário disponível na aba DIVULGUE do portal AGORA e preenche os campos solicitados. Dentre as categorias, os espetáculos podem ser separados em: circo, dança, ópera, performance e teatros (de animação, de rua e para crianças). Após o envio, o portal revisa as informações e publica o espetáculo na aba Circula RS. A segunda etapa consiste na pesquisa dos espetáculos por parte dos contratantes e até mesmo um possível contato para mais informações. A partir desta etapa, fica a cabo dos espetáculos e dos contratantes a negociação de cachês, deslocamentos e demais pormenores. Dentre as expectativas da campanha, Michele explica que o esperado é “que haja uma solidariedade de outros estados para poder pensar na hora de contratar para um festival, uma programação de um teatro de outro estado, contratar espetáculos gaúchos”, mantendo a economia e o setor cultural gaúcho ativo.