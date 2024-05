Ministério da Cultura prorroga inscrições de editais que selecionarão Agentes Territoriais de Cultura

O prazo para inscrição nos editais que vão selecionar Agentes Territoriais de Cultura em todo o país foi prorrogado até o dia 10 de junho pelo Ministério da Cultura. A decisão foi anunciada na segunda-feira (27), data em que as inscrições seriam encerradas nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A região Sul já tinha um prazo maior, diante da situação de calamidade provocada pelas enchentes.A diretora de Articulação e Governança (DAG) da Secretaria dos Comitês de Cultura (SCC) Desiree Tozi explica que estender o calendário para o Brasil todo é uma forma de atender às solicitações de pessoas interessadas de outras regiões, que também estão enfrentando algum tipo de dificuldade. A live sobre o edital foi realizada na última sexta-feira (22) e está disponível na íntegra no canal do Ministério da Cultura (MinC) no Youtube. Cada um dos cinco editais pretende selecionar pessoas físicas com conhecimento sobre as dinâmicas culturais de suas comunidades. Ao todo, serão escolhidos 601 agentes para desenvolver atividades de promoção do acesso à cultura em seus territórios. Cada agente selecionado vai receber formação continuada, por meio de cursos exclusivos que serão oferecidos pelos Institutos Federais, e realizar atividades de mapeamento participativo, comunicação e mobilização social dentro de seus territórios.Podem concorrer pessoas a partir de 18 anos, que sejam alfabetizadas e tenham habilidades mínimas no uso de tecnologias digitais. Além disso, é preciso ter disponibilidade de 20 horas semanais para execução das atividades. O cronograma dos editais pode ser acompanhado nas páginas dos respectivos Institutos Federais.