Documentário premiado ‘Desova’ estreia no Canal Futura

Dirigido e roteirizado por Laís Dantas, o documentário da Quiprocó Filmes, Desova, estreia na próxima sexta-feira (31) no Canal Futura. A exibição ocorre às 23h e estará disponível também no Globoplay. O filme investiga o desaparecimento forçado na região da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e mostra também as consequências e traumas nas vidas de mães que perderam seus filhos. Desova teve sua estreia internacional no 12º Festival Internacional de Cine Político - FICIP, em Buenos Aires, em maio de 2023 e levou o Prêmio de Melhor Filme na Competição Oficial Internacional de Curtas-metragens. O curta também foi selecionado para o 19° Brésil en Mouvements, 3ª Semana do Cinema Negro de BH, VI Mostra SESC de Cinema e VII Congreso ALA.A produção cinematográfica apresenta dados alarmantes sobre o desaparecimento forçado, com depoimentos de mães que se organizam em coletivos e em grupos de arteterapia para lidar com a dor da ausência, além de depoimentos de pesquisadores e estudiosos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) que desenvolvem pesquisas focadas no assunto.SINOPSE: Documentário que aborda o tema do desaparecimento forçado na Baixada Fluminense, retratando os atravessamentos da vida das mães que perderam seus filhos. O curta-metragem busca compreender as dinâmicas das técnicas do Estado de desaparecer corpos, bem como a tentativa de mães e familiares das vítimas em lidar com esse trauma. Desova é um filme sobre o que fica, o que o rio leva e o vazio criado pela perda.