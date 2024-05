Bar Ocidente cria agenda emergencial em Porto Alegre

No último final de semana, o Bar Ocidente produziu o festival S.O.S. do Ocidente, com duas noites repletas de produtores de eventos, DJs, músicos, técnicos e o público, com a intenção de arrecadar dinheiro para os profissionais da cultura que estão sendo indiretamente afetados pela enchente que assola o estado. Por isso, nesta semana, o espaço preparou eventos especiais para movimentar o cenário cultural. Julia Barth, uma das sócias do Ocidente, relata: "A gente está louco para voltar a fazer o que fazemos, boas festas e bons eventos. Um mês inteiro praticamente parados foi dureza e a tua diversão é o nosso trabalho, ainda mais agora que precisamos ainda mais movimentar a cena cultural da cidade, pois somente a arte salva".PROGRAMAÇÃO:Terça-feira, 28 de maio: Sarau Elétrico, às 20h, com apresentação de Kátia Suman e convidadosIngressos: R$30,00 na hora ou antecipados via pix: [email protected] Quarta-feira, 29 de maio: CABARET INVADE O OCIDENTE às 22h Ingressos: A partir de R$30,00 na plataforma SymplaQuinta-feira, 30 de maio: ROLÊ DO BEM com shows de Projeto Hare (com participação do fenômeno Bela e o Olmo da Bruxa), Asterisma, Polipos e Fumaça Urbana às 16h Ingressos: 2kg de alimentos não perecíveis ou 1kg de ração animal.Sexta-feira, 31 de maio: CORTEX feat. MELTDOWN, 22h. Ingressos: A partir de R$25,00 na plataforma Sympla.Sábado, 1° de junho: FESTA BALONÊ a partir das 21h Ingressos: A partir de R$50,00 na plataforma Sympla.