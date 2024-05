Biografia revela histórias dos bastidores do show business no Brasil

Responsável por trazer Michael Jackson ao Brasil, Dody Sirena ganhou, neste mês de maio, sua biografia. Escrita pela jornalista Léa Penteado e publicada pela Matrix Editora, Dody Sirena: os bastidores do show business revela as origens e aspirações do empresário gaúcho que furou o cerco dos grandes contratantes do eixo Rio e SP e coordenou a carreira de Roberto Carlos por 30 anos. A obra possui 272 páginas e custa R$ 69,00. Com mais de quatro décadas dedicadas à produção de shows e eventos, Dody Sirena se consagrou como um dos principais impulsionadores do mercado de entretenimento no país. Espetáculos de Paul McCartney, Coldplay, Shakira, U2, Ed Sheeran e Harry Styles estão no currículo de Dody, além da organização de grandes festivais como Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida.A obra revisita a jornada do empresário desde as origens humildes no interior do Rio Grande do Sul à fundação da DC Set ao lado do amigo Cicão Chies e sua carreira de sucesso. Ao descrever também as dificuldades em meio aos êxitos, Léa resgata relatos como a tentativa falha de trazer a banda Queen para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em 1981, a primeira passagem de Michael Jackson em solo tupiniquim, em 1993, e as idas e vindas da relação com o cantor argentino Julio Iglesias, de quem se tornou representante legal no Brasil.