Produtoras se unem para Festival Juntos Pelo RS

O Grupo Matiz, com sede em Porto Alegre, juntamente com as marcas Tantrarosa, Tantravitória, Baile da Favorita e Rubito's Burguer criaram o projeto Juntos Pelo RS, uma iniciativa de solidariedade em prol da recuperação e do auxílio aos desabrigados atingidos pelas enchentes. O projeto conta com três eventos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, promovidos para a arrecadação de doações com a ajuda do público e de parceiros de todo Brasil. Os ingressos de todos os eventos partem de R$40,00 e 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na entrada do evento. Eles estão disponíveis nas plataformas Le Billet e Sympla.



A primeira fase do evento ocorreu no Tetto Rooftop Lounge (avenida Tetto Rooftop Lounge - São Paulo) no dia 16 de maio e arrecadou diversas doações. O primeiro Festival Juntos pelo RS ocorrerá no dia 01 de junho no Tantravitória (avenida Dante Michelini, 4170 - Vitória), com mais de 12 atrações no line-up. Além da bilheteria, os DJs cederam os seus cachês e toda verba de patrocínio ao projeto.



No dia 08 de junho, o Tantrarosa (GRP-471, 4373 - Garopaba) receberá a terceira etapa do projeto. O festival terá a participação de 15 artistas da cena eletrônica em uma iniciativa promovida através da união de estabelecimentos e negócios de entretenimento da região e da Prefeitura de Garopaba.



Quem quiser colaborar com outras doações, o PIX 23.338.534/0001-28 - MATIZ PRODUTORA DE FESTAS está disponível para arrecadação de qualquer valor. Para mais informações, ligue (51) 99881-2666.