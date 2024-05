​​​​​​​Profissionais da cultura atingidos pela enchente em Porto Alegre poderão solicitar cestas básicas

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a Central Única de Favelas (Cufa-RS), abriu nesta quarta-feira (22) formulário para cadastramento exclusivo dos trabalhadores da cadeia econômica da cultura e eventos, residentes em Porto Alegre, que se encontram em insegurança alimentar em decorrência das enchentes, para recebimento de cestas básicas.A ação estará vigente enquanto houver estoque das 500 cestas básicas disponíveis, com limite de uma por CPF. Também serão doados cobertores e colchões (no limite de até dois por CPF), caso informado no formulário. É preciso aguardar aprovação do pedido.A entrega é exclusiva para artistas, técnicos e profissionais da cadeia econômica da cultura e será feita na Cinemateca Capitólio, em data a ser informada a partir da aprovação do cadastro. Informações pelo e-mail [email protected]