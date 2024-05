Porto Alegre em Cena anuncia datas de sua 31ª edição

O festival cultural Porto Alegre em Cena anunciou sua 31ª edição. Ele acontecerá entre os dias 21 de novembro e 1 de dezembro de 2024, em Porto Alegre. Nesta edição, o festival pretende ser um grande abraço à Porto Alegre e ao estado, assolado pela crise climática nas últimas semanas. Realizado integralmente com artistas gaúchos, o principal objetivo é celebrar e valorizar o que é produzido no Rio Grande do Sul.Nesta nova edição, o Porto Alegre em Cena se apresenta disposto a contar seus feitos produzindo afeto, solidariedade e reafirmando os laços que formam uma comunidade, um território e um povo. Ela busca contribuir para reerguer de forma potente o teatro, a dança e o circo, através de um sentido de invenção e de reconexão com o mundo"Não é uma tarefa fácil ou simples. Vamos precisar de todo mundo para retomarmos a criação, a arte, a esperança. Em novembro, essa edição especialíssima do Em Cena, com uma equipe composta por muitos que já atuaram nos bastidores do festival, é uma alegria, um desafio, um alento. O Em Cena Vive!", comenta Luciano Alabarse, coordenador geral do festival.