Bar Opinião planeja evento beneficente de reabertura

Depois de alagado e evacuado durante a enchente que assola o estado do Rio Grande do Sul, o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 832) anunciou que fará um festival de reabertura no dia 31 de maio, às 21h. O Festival Opinião Solidário reunirá bandas e artistas conterrâneos para um objetivo nobre: arrecadar doações para as pessoas atingidas. Os ingressos estão disponíveis de forma gratuita na plataforma Sympla, e serão validados mediante doação de 2kg de alimento não perecível ou 1kg de ração animal no dia do evento. Entre as atrações confirmadas estão: Papas da Língua, Comunidade Nin-jitsu, Da Guedes, Produto Nacional, Cristal, Duda Calvin, Tenente Cascavel e Frescoboys. As bandas abraçaram a causa e não estão cobrando cachê.