Músico gaúcho Rafael Witt lançará single sobre autoaceitação e resiliência

Após retornar de sua primeira turnê na Europa, o cantor e compositor Rafael Witt lançará, no dia 31 de maio, seu novo single. Don’t Cry busca explorar a procura pelo sentido na vida, tão comum entre jovens adultos. O single estará disponível em todas as plataformas digitais. Durante o processo de composição, Witt procurou conectar-se com o ouvinte em um nível profundo, refletindo os medos, esperanças e aspirações da condição humana. É uma lembrança gentil de que, apesar das dificuldades, somos capazes de encontrar paz e significado no caminho ao longo da vida.O single apresenta colaborações de destaque: um dos versos, em português, foi escrito pelo cantor e compositor gaúcho Duca Leindecker. Em dezembro de 2023, Rafael abriu o show de Leindecker no Theatro São Pedro. A voz de Gustavo Bertoni, cantor, compositor e integrante da banda Scalene, adiciona uma dimensão extra de emoção à faixa. A gravação foi no DaHouse Studio, em São Paulo, com produção de Lucas Mayer e Rodrigo Lemos.