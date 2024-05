Grande nomes do rock gaúcho se juntam para festival beneficente em Porto Alegre

O Plaza HUB, juntamente com o Plaza São Rafael Hotel (Av. Alberto Bins, 514) em parceria com a ONG Sopão Solidário, está organizando o Festival Beneficente pelo Rio Grande do Sul. O evento acontece no dia 31 de maio, às 19h, e reúne conhecidos músicos gaúchos e brasileiros com o objetivo de arrecadar fundos e oferecer suporte ao Estado. Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Todo o dinheiro arrecadado será direcionado à ONG Sopão Solidário.Confira as atrações: King Jim (Garotos da Rua), banda Pata de Elefante, Véco Marques (Nenhum de Nós), Fredi Chernobyl e Nando Endres (Comunidade Ninjitsu), Jacques Maciel (Rosa Tattooada), Werner Schünemann (ator), Trick Bernardi, Murilo Moura, Sérgio Selbach (Bluesman Gaúcho), Hernán Gonzalez (Vera Loca), Renato Osório (guitar hero e produtor), Marcelo Fornasier, Luana, André Nascimento (Rock And Roll Train), Evandro Leboutte (Rock And Roll Train), Paulo Nascimento, Marcelo Schmidt (Soul Train), Mestre Burgos (Soul Train), Igor Hessel (Cartel da Cevada), Daniel Iserhard, Juarez Maraz, Roxy, Mell Costa, Ricardinho F (produtor e DJ) e outros.