Artistas mineiros produzem live solidária para ajudar o Rio Grande do Sul

Um grupo de artistas mineiros se reunirá, nesta terça-feira (21) às 19h em uma live solidária para ajudar o estado e todos os afetados com as enchentes. Nomes como Bruno Gouveia (Biquini), Henrique Portugal (Skank), Ricardo Koctus (Pato Fu), Sideral e Nolli Brothers se revezarão no estúdio Chama em Belo Horizonte e com transmissão pelo canal do YouTube do Biquini Cavadão.Na live, a chave pix [email protected] estará disponível para doações. O valor arrecadado nela será coordenado pela Ação da Cidadania, que já se encontra no Rio Grande do Sul encaminhando as doações para os locais necessários. Artistas, músicos, técnicos, produtores, roadies, divulgadores, todos, sem exceção estão abrindo mão de qualquer recebimento para tornar esta live possível.