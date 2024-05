Shows do Natiruts no Rio de Janeiro mudam de local e ajudam vítimas do Rio Grande do Sul

A turnê Leve com Você, a despedida do Natiruts, tem uma nova casa no Rio de Janeiro. Devido à grande procura, os shows marcados para os dias 15 e 16 de junho deixam o Jockey Club e passam para o Estádio Nilton Santos (Engenhão - rua José dos Reis, 425) com capacidade estendida. Os novos setores já estão à venda e com um detalhe: o valor total arrecadado com os tíquetes das cadeiras inferiores leste e oeste será revertido para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os ingressos partem de R$40,00, e todos os tíquetes já adquiridos para as apresentações no Rio de Janeiro continuam válidos para os mesmos setores e dias.Leve com Você é o nome de uma canção lançada pelo Natiruts em 2002 e foi escolhida para dar nome à turnê de despedida por traduzir perfeitamente a energia proposta pelos integrantes. Os términos não precisam ser sinônimo de tristeza e é isso que o grupo vai mostrar em cima dos palcos. O repertório da turnê já está sendo planejado, e promete músicas mais antigas, lados B e os super hits da trajetória, assim como alguns elementos surpresa.