Rap In Cena arrecada 150 toneladas de doações

Mano Brown, Filipe Ret, L7nnon, Papatinho, Hungria, Orochi e seu parceiro de negócio Dener Lippert, juntamente com o festival gaúcho Rap In Cena, arrecadaram mais de 150 toneladas de donativos para as famílias prejudicadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Entre as doações obtidas estão alimentos, água potável, roupas, produtos de higiene e limpeza, rações para pets, colchões, cobertores, travesseiros, entre outros. Todas as doações foram feitas através do Museu da Cultura Hip Hop RS. O festival também integra o Projeto Doe um Play, que incentiva a doação de plays para artistas gaúchos através de playlists segmentadas pelos principais gêneros musicais. A iniciativa visa apoiar a música independente, ajudando artistas e continuarem mostrando seu trabalho. Para seguir doando, eles disponibilizam um ponto de coleta: O Museu do Hip Hop RS. Os donativos podem ser entregues todos os dias das 9h às 12h e das 14h às 17h, na rua Parque dos Nativos, 545 - Vila Ipiranga - Porto Alegre.

Disney On Ice adiado para 2025

A temporada 2024 do Disney On Ice em Porto Alegre será adiada para o ano que vem, devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Os espetáculos no gelo iniciariam no dia 28 de maio, com apresentações até o dia 2 de junho, no Gigantinho. "A Opus Entretenimento informa que, em virtude dos graves eventos climáticos que devastaram o Rio Grande do Sul, o evento Disney on Ice que aconteceria em Porto Alegre, entre os dias 28 de maio e 02 de junho, foi adiado para 2025. Manifestamos nossa solidariedade às famílias atingidas e desabrigadas", postou a empresa. Os ingressos adquiridos para a temporada de 2024 em Porto Alegre seguirão válidos para o mesmo dia da semana e horário em 2025.

