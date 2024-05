Disney On Ice é adiado para 2025

O espetáculo de patinação no gelo Disney On Ice teve a sua edição de 2024 adiada em virtude das enchentes no estado. A produtora Opus Entretenimento anunciou que a edição que aconteceria entre os dias 28 de maio e 02 de junho no Ginásio Gigantinho (avenida Padre Cacique, 891) acontecerá apenas em 2025. As novas datas ainda não foram divulgadas, mas os ingressos adquiridos para a temporada de 2024 em Porto Alegre seguirão válidos para o mesmo dia da semana e horário em 2025.