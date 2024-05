Festa Literária Internacional de Paraty anuncia data da 22ª edição

A Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) anunciou, nesta semana, as datas da 22ª edição. A festa ocorre anualmente em Paraty - RJ, e neste ano será de 9 a 13 de outubro. Nesta edição, o evento ocupará os espaços públicos da cidade com cultura, arte, educação, debates e pluralidade de visões, em uma programação diversa que promete impulsionar mecanismos de troca entre aqueles que transitam e os que vivem no território. Ana Lima Cecilio é a curadora de 2024. Com mais de 20 anos de trabalho no universo editorial, tendo atuado em áreas como edição, clubes do livro e curadoria literária, Ana traz na bagagem uma vasta experiência que visa um olhar atento e direto ao público leitor. No ano de 2025, a festa promete voltar ao seu período tradicional, nas férias escolares de julho. Neste ano, o período escolhido coincide com alguns feriados escolares, dando a oportunidade do principal público da feira (professores e estudantes) de comparecerem.