Lama e água da enchente invadem Solar do Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo

Cidade Baixa, onde Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo está fechado. Segundo a diretora do espaço cultural, Beth Corbetta, o Solar da instituição que guarda a memória da Capital foi invandido pelas águas e por (muita) lama. Localizado no bairro, onde ruas inteiras sofreram com a inundação gerada pelo aumento do nível do Guaíba, após as fortes chuvas que abalaram todo o Estado, oestá fechado. Segundo a diretora do espaço cultural,, o Solar da instituição que guarda a memória da Capital foi invandido pelas águas e por (muita) lama.

inclusive no acervo (localizado no porão do prédio). Tem muita lama ali dentro", resume a gestora. Ela destaca que antes do alagamento, ocorrido no último dia 6, a equipe da instituição conseguiu salvar alguns objetos e documentos, além de equipamentos, a exemplo de computadores. "Ainda não temos dimensão dos danos, mas tudo que poderia ser erguido das prateleiras de baixo e do nível do chão foi retirado dali e isolado no primeiro andar do prédio", pondera. "No que se refere ao mobiliário, sabemos que essa parte se resolve repondo movéis novos; no entanto estamos bastante preocupados com o restante, pois no momento não podemos mexer em nada e está tudo exposto à umidade, uma vez que o local está todo sem luz, e não dá para ligar os desumidificadores." "A água entrou com força no andar térreo da casa principal do Museu, revirando objetos, mesas e até a porta; fazendo um estrago grande,(localizado no porão do prédio). Tem muita lama ali dentro", resume a gestora. Ela destaca que antes do, a equipe da instituição conseguiu salvar alguns objetos e documentos, além de equipamentos, a exemplo de computadores. "Ainda não temos dimensão dos danos, mas tudo que poderia ser erguido das prateleiras de baixo e do nível do chão foi retirado dali e isolado no primeiro andar do prédio", pondera. "No que se refere ao mobiliário, sabemos que essa parte se resolve repondo movéis novos; no entanto estamos bastante preocupados com o restante, pois no momento não podemos mexer em nada e está tudo exposto à umidade, uma vez que o local está todo sem luz, e não dá para ligar os desumidificadores."

manutenção e conservação de acervos (fotográfico, de objetos e arqueológico) de diversos materiais (papel, cerâmica, metal, entre outros) históricos relacionados à cidade de Porto Alegre. Ao todo, ali estão guardados cerca de 1,3 mil objetos dos séculos XIX e XX, como acessórios de uso pessoal, objetos de decoração, instrumentos musicais, mobiliário e indumentária, entre outros; 200 mil itens arqueológicos e coleções oriundas de sítios ocupados entre os séculos XVIII e XX; e aproximadamente 9 mil imagens da Capital dos séculos XIX e XX. Dentre os registros históricos guardados no local, estão, inclusive dados e imagens da enchente de 1941 maior tragédia climática - até então, a maior ocorida na Capital, antes das chuvas de maio deste ano, que superaram o acontecimento do início do século, e marcam ada história do Rio Grande do Sul. Situado na rua João Alfredo, 582, o Museu Joaquim José Felizardo recebe muitas escolas e pesquisadores, uma vez que é a instituição responsável pela(fotográfico, de objetos e arqueológico)(papel, cerâmica, metal, entre outros) históricos relacionados à cidade de Porto Alegre. Ao todo, ali estão guardados, como acessórios de uso pessoal, objetos de decoração, instrumentos musicais, mobiliário e indumentária, entre outros;; e aproximadamente. Dentre os registros históricos guardados no local, estão, inclusive dados e imagens da

De acordo com Beth, além da casa principal, também o pátio da instituição ficou alagado, com a água passando da altura dos joelhos. "Nesta terça-feira (14), quando estivemos lá, encontramos peixes mortos no trajeto até a casa anexa ao Solar. Neste dia, a água já tinha baixado em frente ao Museu, mas o pátio interno ainda estava com uma lâmina d´água de cerca de 12 cm, e o cheiro na área era fétido", lamenta a diretora do Museu. Ela conta que visitou o local, acompanhada de duas funcionárias da equipe, "graças à carona de um colega", que conduziu as três dentro de uma "caminhonete alta". "Precisávamos ver este primeiro cenário e ter uma ideia da extensão dos danos. No caminho, passamos por 'um rio' na rua João Alfredo, pois ainda estava tudo alagado em grande parte da Cidade Baixa."

Após verificar a situação do Museu, a equipe fechou o prédio, que atualmente está sendo monitorado por dois vigilantes. "Foi preciso providenciar banheiro químico para eles, pois os banheiros da instituição foram todos afetados", destaca Beth. Ela sinaliza que, pelo menos, uma parte do acervo (com elementos de carnaval, fotos, e outros materiais perecíveis), que está guardado em um prédio anexo à casa principal, está inteiramente preservado. "Ali a água não chegou pois, quando atingiu a área do pátio grande dos fundos do Museu, foi absorvida pela terra."