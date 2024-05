Prorrogado edital de ocupação do Theatro São Pedro

Devido aos efeitos da tragédia climática que assola o Estado, foi prorrogado para 24 de maio o período de inscrições no edital para ocupação de espetáculos gaúchos no palco principal do Theatro São Pedro. A seleção é promovida pela Fundação Teatro São Pedro (FTSP) e pelo Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), vinculados à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).Originalmente o edital previa apresentações nos meses de julho, outubro e novembro. Porém, devido às enchentes, a temporada prevista para os dias 19, 20 e 21/07 foi transferida para 26, 27 e 28/07, e a que estava programada para 26, 27 e 28/07 está reagendada para 02, 03 e 04/08. Artistas e coletivos que já haviam se inscrito e optado pelas datas desmarcadas podem enviar e-mail para [email protected] solicitando alteração, ou refazer sua inscrição escolhendo novas datas. As temporadas de outubro (nos dias 25, 26 e 27/10) e novembro (1º, 02 e 03/11) estão mantidas.Esse é o primeiro edital de ocupação do palco do Theatro São Pedro. Lançada em 27 de março – Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo –, a seleção contemplará quatro espetáculos de artes cênicas (teatro, dança e circo) com a isenção da taxa mínima do teatro e 83% da bilheteria para cada produção selecionada. As apresentações serão realizadas nos fins de semana, com sessões às 20h nas sextas-feiras e sábados, e às 18h nos domingos.A íntegra do regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis aqui.