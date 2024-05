Musical Soul O Sul promete reunir grandes nomes em prol do estado

O movimento do Reggae Brazuca em parceria com a Audio Eventos fará um festival beneficente em prol dos afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O Musical Soul O Sul acontece no dia 23 de maio às 19h na própria Audio (avenida Francisco Matarazzo, 694 - São Paulo) . O evento possui o formato de uma SuperJam e pretende arrecadar doações ao estado. Os ingressos estão à venda na plataforma Ticket360 pelo valor de R$40,00. Toda a renda dos ingressos, bar e as taxas das vendas, bem como as doações físicas em parceria com a ONG Bem de Madrugada, serão encaminhados ao estado.O logo do festival forma um anagrama com a expressão "SOS" e pretende renovar esperança, ampliar e ajudar por meio de parcerias transparentes às vítimas. O festival conta com participações de Maneva, Planta & Raiz, Marina Peralta, Restart, Falamansa, Bloco do Caos, Egypcio e outros artistas. No total, serão 45 minutos de músicas ao vivo, com cada artista apresentando cerca de 3 canções.O festival conta com parcerias da Showlivre, que fará a transmissão ao vivo do evento pelo Youtube e também da Rádio Transamérica FM.