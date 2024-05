Lico Silveira produz lives musicais para manter renda

Em decorrência das enchentes que afetam o estado do Rio Grande do Sul, o cantor Lico Silveira se viu em um impasse: como continuar pagando as contas se os locais onde ele toca foram, em sua maioria, alagados? Assim veio a ideia: Ao Vivo em Casa, pocket shows em formato de lives em seu Instagram, como nos tempos da pandemia de Covid-19.



As apresentações serão feitas no Instagram do cantor (@licosilveira_oficial) todas as quartas-feiras, às 21h, em parceria com algum espaço cultural afetado. Muitos deles, locais em que Lico já tocou e tocaria neste mês, se não fosse pela água. “Com certeza a cultura, depois que isso passar, vai ficar bem sucateada. A minha agenda de maio toda foi cancelada, e junho provavelmente eu também não terei nada”.



Nas lives, o músico pretende angariar fundos, tanto para ajudar os espaços culturais quanto ele próprio e também o povo gaúcho. As doações serão feitas através do PIX, que estará disponível no momento da live. O cantor também pretende arrecadar doações para as pessoas diretamente afetadas, mas depende do nível da água baixar no Guernica (Travessa dos Venezianos, 44), pois lá será o centro de arrecadação e distribuição.



A programação da live é totalmente informal, com um bate-papo com os espectadores, onde Lico explicará de onde veio a ideia e como as doações funcionarão e, posteriormente, um pocket show com o repertório escolhido pelas pessoas que assistem naquele momento.



Enquanto Lico toca, as pessoas que doarem quantias significativas terão a oportunidade de participar de sorteios de serviços de empresas locais, como a Bestlaser Nilo Peçanha, a barbearia Corte Show, a empresa Homens de Pizza e até mesmo a Editora Arquipélago. “Nesse sentido, ajudamos os músicos como eu e a população que foi afetada também”



As lives não possuem data para acabar. “Enquanto a situação estiver assim, seguirei fazendo as lives no meu instagram. Afinal, as contas não vão parar de chegar”. A ideia de Lico é sempre manter a parceria com algum estabelecimento da região, e também divertir aqueles que, por segurança, devem se manter em casa. Lico Silveira tem feito apresentações em abrigos da capital de forma voluntária, com a intenção de levar um pouco de felicidade às pessoas afetadas.



Lico decidiu ser musicista no momento em que escutou Nei Lisboa. Ali, ele quis aprender a tocar violão e saber todas as músicas do artista. Comprou um violão e, aos 17 anos, iniciou sua trajetória musical. Ele inclusive teve sua própria banda, que assinou um pré-contrato com uma gravadora. Porém, a situação não andou e Lico ficou 10 anos sem tocar. Mas a música era a sua paixão, e o cantor decidiu ser a voz das noites porto-alegrenses. Atualmente, ele está em processo de gravação de seu primeiro disco.