Museu da Cultura Hip Hop RS segue fechado após chuvas, sem previsão de retorno

O Museu da Cultura Hip Hop RS (rua Pq. dos Nativos, 545) está com as suas atividades culturais interrompidas por conta das enchentes que assolam o Estado. O local é ponto de coleta e distribuição de doações, com seus colaboradores e funcionários atuando como voluntários. O espaço está funcionando das 8h às 17h, de quarta-feira a domingo, e anuncia que o funcionamento normal ainda não tem previsão de retorno. Diante dos alagamentos, a infraestrutura do museu sofreu apenas pequenas avarias. Por conta disso, o local também segue como ponto de água potável para os vizinhos. Além da CONAB, os Correios e o escritório estadual do Ministério da Cultura também estão auxiliando na distribuição das doações que chegam ao Museu.Entre elas, estão mais de 60 mil litros de água, onze toneladas de alimentos e duas toneladas de ração para pets. Além disso, o local recebeu dois caminhões de roupas de cama, toalhas e travesseiros, além de produtos de higiene pessoal e limpeza. A distribuição das doações está sendo feita para abrigos e movimentos da cultura hip hop da região metropolitana de Porto Alegre. Além da capital, cidades como Esteio, Alvorada, Canoas, Viamão, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul e São Leopoldo já foram atendidas.O anúncio dos selecionados dos editais do programa Vem Pro Museu, financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, foi adiado. Prevista para 6 de maio, a lista dos nomes não foi publicada e um novo prazo deve ser divulgado conforme a situação no estado começar a ser restabelecida.