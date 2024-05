Premiado, filme A Estrela Cadente estreia no Brasil

Ganhador do Prêmio do Júri no Beaujolais Meetings of French-speaking Cinema, o longa A Estrela Cadente,dirigido pelo casal Fiona Gordon e Dominique Abel, é uma comédia de poucos diálogos e muitos estranhamentos. A sua estreia está marcada para esta quinta-feira (16) nos cinemas brasileiros. Boris(interpretado pelo próprio Abel), ex-ativista, vive no subsolo como barman no A Estrela Cadente. Seu passado culpado ressurge quando uma vítima (Bruno Romy) o encontra e quer vingança. O surgimento de um duplo, um sujeito chamado Dom, que vive deprimido e solitário, fornece um plano de fuga perfeito a Boris, sua engenhosa esposa Kayoko (Ito) e seu fiel amigo Tim. Mas eles não contavam com o surgimento da ex-mulher de Dom (Gordon), uma detetive desconfiada que vai em busca do paradeiro de Dom.