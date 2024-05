Show AMIGOS em prol do Rio Grande do Sul inicia venda de ingressos

Considerados os maiores nomes da música sertaneja, Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano sobem ao palco do Allianz Parque no dia 7 de junho às 20h para arrecadar fundos ao Rio Grande do Sul, que enfrenta a maior enchente registrada na história do estado. Os ingressos partem de R$100,00 e estão disponíveis na plataforma Eventim. O espetáculo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Multishow, com cobertura da TV Globo, oferecendo duas opções de compra: ingressos para assistir à apresentação presencialmente e "ingresso doação", que permite aqueles que não podem ir ao show de contribuir para a causa.O show faz parte do Festival Salve o Sul, cuja renda será 100% beneficente ao estado. Ele se inicia no dia 7 de junho e vai até o dia 9 do mesmo mês. Nomes como Luiza Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Menos é Mais, Preta Gil, Xand Avião, Ferrugem, L7NNON, Neto Fagundes, Zé Felipe, e Lexa compõem o lineup. O festival é uma realização da ABRAPE, em conjunto com a produtora 30e, a Mynd, a agência We Make Ideas, Allianz Parque e fornecedores do setor.