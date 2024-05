Gabriel Chalita recebe Zizi Possi em estreia de novo programa

O educador Gabriel Chalita é o apresentador do novo programa que estreia na TV Cultura nesta quinta-feira (16). Arena dos Saberes é uma produção em parceria entre a TV Cultura e o SESC RJ, gravada no Teatro de Arena do Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro. O programa é semanal, e irá ao ar às 20h, tanto na TV quanto no app Cultura Play. No programa de estreia, a convidada é a cantora Zizi Possi. O programa promete exibir entrevistas de grandes nomes da cultura nacional e personalidades de diversas áreas, que compartilharão com o público suas ideias e impressões sobre temas contemporâneos. As próximas edições incluem convidados como o cantor e compositor Martinho da Vila e as atrizes Beth Goulart e Fernanda Torres.Além disso, o Arena dos Saberes terá o quadro Terceiro Sinal, dedicado à divulgação de peças teatrais, musicais e eventos culturais. Nele, Chalita visitará os bastidores das produções e contará exclusividades sobre os eventos.