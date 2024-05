Natal Luz de Gramado inicia venda de ingressos

As vendas de ingressos para o Natal Luz de Gramado, que ocorre de 24 outubro de 2024 a 19 janeiro de 2025, já estão abertas para agências e operadoras de turismo. Eles podem ser adquiridos por meio do portal https://natalluz.eleventickets.com/. O serviço de acesso é uma parceria da empresa gaúcha Imply com a Gramadotur. A presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, expressa entusiasmo com a parceria: "O Natal Luz tem encantado milhões de pessoas e neste ano o tema é o acolhimento. Queremos reunir as famílias em Gramado para celebrar o Natal e temos certeza que a expertise da Imply irá nos ajudar a oferecer um serviço de excelência para todos que desejam assistir aos nossos espetáculos".O Natal Luz de Gramado recebe mais de 2 milhões de turistas todos os anos. Para o público, a data de abertura das vendas será divulgada em breve.