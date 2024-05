Opus Entretenimento confirma adiamentos e informa novas datas para shows na Capital

Em virtude dos acontecimentos causados pelos eventos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, os espetáculos que aconteceriam no mês de maio em Porto Alegre pela Opus Entretenimento precisaram ser adiados.O show Tributo a Luiz Carlos Borges foi reagendado para o dia 8 de agosto, no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80). Já o espetáculo infantil com o artista MUSSA acontecerá no dia 20 de setembro. Os dois shows do grupo Só Pra Contrariar também foram adiados e irão ocorrer nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.Os ingressos desses eventos que foram adquiridos anteriormente seguirão válidos para as novas datas.