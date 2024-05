Segunda temporada de Lama dos Dias estreia no dia 24 de maio

A segunda temporada da série Lama dos Dias, dirigida pelo pernambucano Hilton Lacerda, estreia no Canal Brasil no dia 24 de maio. Os sete episódios serão transmitidos a partir das 21h em formato de maratona. Ambientada no Recife na década de 90, a produção resgata o movimento manguebeat e propõe uma reflexão sobre o processo criativo nos dias atuais. A trama acompanha um grupo de jovens moradores da capital pernambucana, entre eles Farmácia (Geyson Luiz), que junta esforços para realizar seu filme, e EZK (Matheus Tchôca), que coloca em prática o sonho de organizar um festival de música. O curta de Farmácia é produzido durante a série, mas será visto na abertura de cada episódio, dividido em sete partes. O diretor por trás de Farmácia é Hélder Aragão, o DJ Dolores, que também assina a trilha e os roteiros. Todos os episódios foram rodados em Pernambuco, em locações como um casarão abandonado em um dos bairros mais tradicionais do Recife e um apartamento em um prédio onde moraram personalidades como o designer e músico Mabuse, DJ Dolores e Hilton Lacerda.