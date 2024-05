André Morais lança álbum com participações de Ney Matogrosso e Fabiana Cozza

Em comemoração aos 20 anos de trajetória artística, o multiartista paraibano André Morais lança seu 3º álbum autoral, Voragem. Com 10 canções inéditas, o trabalho conta com as participações de Ney Matogrosso e da cantora paulista Fabiana Cozza.Já em todas as plataformas de música, além de clipes inéditos em seu canal do Youtube, o álbum chega para consolidar a maturidade do trabalho de Morais como cantor e compositor. Boa parte do repertório foi composto durante o período de isolamento, o que evidencia sua solidão, seu encontro com a natureza, com o desejo, com a amorosidade, além do resgate de sua ancestralidade, através de uma reflexão sobre o seu existir no universo. Com uma carreira pavimentada por três pilares fundamentais: a música, o teatro e o cinema, André é ator, músico e cineasta. Morais traz a sua experiência teatral ao canto, bem como sua construção cinematográfica às composições. Ele já possui dois discos: Bruta Flor, lançado em 2011 e Dilacerado, lançado em 2015.