Fundação Ecarta reabre a partir desta terça-feira

Fechada há 10 dias em decorrência das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, a Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943) reabre as portas a partir desta terça-feira (14), das 10h às 18h, retomando os projetos culturais e assistenciais permanentes. Música, artes visuais, cozinha solidária, oficinas e aulas de yoga estão entre as atividades da casa.



Mesmo fechada, a instituição manteve em funcionamento a Cozinha Solidária onde são preparadas refeições em parceria com a ONG Amigos da Rua para a população em situação de rua dos bairros centrais da capital.



Além disso, três exposições estão abertas à visitação com entrada franca até o dia 16 de junho. O período das mostras terminou no último domingo (12), porém foram prorrogadas por mais um mês. As temáticas dialogam sobre o tempo, o recolhimento, saúde e violência de gênero, temas vivenciados na atual situação do RS.



Confira mais atividades da fundação:

Festival Internacional de Videodança abre inscrições

As inscrições para o 5º Festival Internacional de Videodança do RS (Fivrs) estão abertas até 8 de junho de forma gratuita. O edital está disponível no site da Fundação Ecarta e da Universidade Federal de Pelotas, entidades realizadoras.



Projeto Ecarta Musical

O projeto Ecarta Musical retoma as apresentações no dia 25 de maio, com o grupo de folk Balaio de Palha, às 18h e com entrada franca. Ele ainda terá transmissão ao vivo pelo canal do youtube da Fundação Ecarta.



Quinzenalmente, aos sábados pela manhã e à tarde, ocorrem as oficinas de tambores orientais com o percussionista Cândido de Castro. As inscrições são feitas pelo telefone ou WhatsApp (51) 99981-4242.



A Fundação também é sede de ensaios semanais da jovem orquestra Lux Sonora, com aulas de sax e ensaios da banda Malukos Beleza formada por adolescentes com déficits cognitivos que se apresenta em instituições e eventos culturais mostrando a inclusão na arte.



Às quinta-feiras, entre 12h15 e 13h15h, ocorrem aulas de yoga com a orientadora Tina Oliveira. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (51) 4009-2971 ou (51) 99117-0090.



Cultura Doadora e Conversa de Professor

No dia 23 de maio, às 19h, ocorre o painel Ambiência racial para a diversidade na prática na educação infantil, integrando o projeto Conversa de Professor. A painelista será a doutora em educação Carolina Chagas Schneider, especialista em educação das relações étnico-raciais, que abordará o pensamento crítico quanto à formação do povo brasileiro e sua ancestralidade africana e indígena.



O projeto que estimula a doação de órgãos segue com atividades educativas por meio de paineis e palestras do Cultura Doadora, mantido há 12 anos pela Fundação. Com a escassez de suprimentos, o projeto tem incentivado a doação de sangue nos hemocentros gaúchos.