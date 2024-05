Playing for Change lança vídeo com Renato Borghetti em campanha de arrecadações

Para promover arrecadações e ajudas humanitárias ao Rio Grande do Sul, o Instituto Playing for Change Brasil lançou um vídeo de Merceditas, música clássica do cancioneiro regionalista gaúcho, com participação de Renato Borghetti. A gravação ocorreu na sede do Projeto Fábrica de Gaiteiros, em Barra do Ribeiro, uma das cidades afetadas pelas chuvas no estado. Visando ajudar as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o instituto em parceria com a Azul Linhas Aéreas e a NDI Importação e Exportação arrecadaram 22 toneladas de medicamentos. A campanha recebe o apoio do influenciados Whindersson Nunes e já arrecadou ainda três toneladas de fraldas, água, produtos de higiene, primeiros socorros, luvas de látex, colares cervicais, aparelhos de pressão arterial, desfibriladores, lanternas e pilhas. Como ajudar:Doações através de PIX:Chave CNPJ: 22.792.042/0001-45 - Instituto Playing For Change Coleta de doações em Curitiba - PR:Instituto Playing For Change BrasilRua João Crysóstomo da Rosa, 200, Cajuru, Curitiba - PRColeta de doações em Balneário Camboriú - SC:NDI Importação e Exportação R. 1101, 60, 10° Andar, Centro, Balneário Camboriú - SC