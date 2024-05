73ª edição da Le Marché Chic auxilia Apae RS

Com a temática Ajude nossos pequenos artistas, a feira Le Marché Chic, da curadora Luciana (Lulu) Alberti, se juntará à Apae RS em benefício das pessoas desabrigadas no estado, em especial aquelas com deficiência. A feira acontecerá no dia 1º de junho, das 14h às 20h, no Pátio da Estação (Fase II, área fechada), em Caxias do Sul. O local servirá como ponto de coleta de donativos e mantimentos destinados à Apae RS. Além disso, cada um dos 53 expositores irá doar 5% da renda obtida com a venda de produtos para o movimento apaeano.Desde 2016, quando criou a primeira feira de produtos artesanais feitos à mão, "caprichado" é o que define melhor o trabalho que vem realizando em prol de artistas empreendedores, relata a curadora. "Caprichar, nesta 73ª edição, também significa ter respeito à situação climática trágica pela qual o Rio Grande do Sul vem passando e unir-se aos esforços de todos", afirma Lulu.