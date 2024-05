Paulo César Pereio é homenageado a partir desta segunda no Canal Brasil

Um dos principais nomes da dramaturgia do Brasil, Paulo César Pereio morreu no último domingo (12). Em homenagem ao artista, o Canal Brasil exibirá uma programação com 15 filmes estrelados por ele, sete episódios de Sem Frescura, programa que apresentou durante 10 anos do canal, além de um Cinejornal especial. A maratona começa a partir das 22h30 desta segunda-feira (13). Para a mostra especial do programa Sem Frescura, foram selecionadas as entrevistas de Pereio com Dercy Gonçalves, Zé Celso, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Tonico Pereira, Ney Matogrosso e Rita Cadilac, que serão exibidas em formato de maratona, das 13h45 às 16h35 da próxima terça-feira (14).Pereio foi uma das personalidades mais importantes da televisão brasileira, mais de 15 novelas e 8 séries. No cinema, colecionou mais de 90 filmes, entre curtas e longas-metragens. Já nos palcos, Paulo colecionou 26 peças. Confira a programação completa:SEGUNDA-FEIRA:22h30 - Cinejornal: Especial Pereio22h45 - Os Fuzis, de Ruy GuerraTERÇA-FEIRA:00h10 - Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor01h45 - Vai Trabalhar Vagabundo, de Hugo Carvana03h25 - Retrato Falado de uma Mulher sem Pudor, de Jair Correia e Hélio Porto05h25 - Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, de Héctor Babenco07h00 - Terra em Transe, de Glauber Rocha08h50 - Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade10h10 - Iracema - Uma Transa Amazônica, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna11h45 - A Lira do Delírio, de Walter Lima Jr.13h30 - Cinejornal13h45 - Sem Frescura - Dercy Gonçalves 14h10 - Sem Frescura - Zé Celso 14h40 - Sem Frescura - Fernanda Montenegro 15h10 - Sem Frescura - Selton Mello 15h40 - Sem Frescura - Tonico Pereira 16h10 - Sem Frescura - Ney Matogrosso 16h35 - Sem Frescura - Rita Cadilac17h00 - O Homem do Ano, de José Henrique Fonseca18h45 - Harmada, de Maurice Capovilla20h20 - Tudo Bem, de Arnaldo Jabor22h15 - A Dama do Lotação, de Neville D'Almeida23h55 - Bar Esperança, de Hugo Carvana