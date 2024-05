Obras Comentadas terá transmissão para arrecadação de fundos ao Rio Grande do Sul

Projeto que surgiu para discutir grandes produções da música brasileira, o Obras Comentadas realizará uma edição especial neste sábado (18), às 16h, para incentivar as doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A transmissão será no canal do YouTube do músico Felipe Antunes, e o público será convidado a contribuir pelos sites sosenchentes.rs.gov.br e www.paraquemdoar.com.br. O evento virtual homenageará o cantor e compositor Carlos Lyra em um bate-papo com a produtora Magda Botafogo e os músicos Roberto Menescal, Joyce Moreno, Antonio Adolfo e Wanda Sá. Ele é realizado pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250), que também é ponto de coleta de mantimentos para as famílias atingidas pelas chuvas. Durante a transmissão, o público conhecerá os bastidores das gravações do tributo Afeto, ouvido pelo artista carioca poucos dias antes de sua morte, em dezembro de 2023. O álbum faz um amplo passeio por todas as fases e estilos da obra do compositor.