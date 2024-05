Metallica doa meio milhão de reais para vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul

A banda de rock pesado norte-americana Metallica vai doar 100 mil dólares, aproximadamente R$ 515 mil, para as vítimas das fortes chuvas que atigiram o Rio Grande do Sul na semana passada. O grupo formado pelos músicos Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett e Robert Trujillo fez o anúncio da doação nas redes sociais nesta sexta-feira (10). A iniciativa é uma parceria com a All Within My Hands Foundation (entidade vinculada à banda) para fornecer "ajuda necessária em um momento crítico".

"Diante da pior enchente da memória recente, o Rio Grande do Sul precisa urgente de apoio e alívio. Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelo desastre, incluindo pelo menos 105 pessoas que perderam as suas vidas, outras 130 ainda desaparecidas e mais de 230 mil deslocadas das suas casas", publicou a banda em seus perfis oficiais.

As fortes chuvas no Rio Grande Sul afetaram 437 dos 497 municípios. Os dados são do último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado no início da tarde desta sexta-feira. O percentual representa 87,9% das cidades gaúchas. Até o momento, já são 116 mortes confirmadas e há ainda o registro de 143 desaparecidos. As autoridades apontam que o temporal tenha atingido pelo menos 1,9 milhão de pessoas.