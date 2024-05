Subsolo do Multipalco Eva Sopher fica alagado por conta das chuvas em Porto Alegre

No início desta semana, o último nível do subsolo do Multipalco Eva Sopher alagou, com a água subindo em 30 cm no local. Segundo a arquiteta do Theatro São Pedro, Angela Costa, "apesar do susto, não houve danos materiais", uma vez que o problema ocorreu em uma área de estacionamento do espaço cultural. Ela informa, ainda, que a situação foi resolvida, após retorno da energia elétrica no Complexo Multipalco, o que possibilitou o acionamento integral das bombas para drenagem da água estagnada.

"O estacionamento, que conta com outros dois níveis abaixo da rua Riachuelo (não afetados pela inundação) estava vazio, sem carros nem equipamentos", inrforma Angela. De acordo com a arquiteta, o prédio estava sem luz desde sexta-feira (3), o que inviabilizou a utlização integral das bombas. "Temos gerador, mas - apesar de ser uma decisão difícil, por conta do risco de proliferação do mosquido da Dengue -, optamos por não gastar o combustível que abastece o gerador, considerando a dificuldade de se conseguir Diesel neste momento."

De forma paleativa, a equipe administrativa do Multipalco, mitigou o problema bombeando a água, de forma gradativa, até o final da tarde desta quinta-feira (9), quando a energia elétrica do local foi reestabelecida. Angela esclarece que o vazamento do esgoto pluvial naquele nível do estacionamento ocorreu por conta do desligamento das bombas para drenagem, em uma iniciativa de racionar o uso do gerador, que alimenta a iluminação de emergência do espaço cultural. "Nosso gerador tem capacidade de um uso de três horas, no máximo. Por isso a necessidade de acionar (esse equipamento) de forma controlada."

Ainda de acordo com a arquiteta, o Multipalco segue sem água e sem internet, motivos (somados à falta de luz) pelos quais a administração do espaço cancelou as atividades previstas em sua programação - inicialmente, até domingo (5), sendo por tempo indeterminado.