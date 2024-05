Globo Repórter terá programação relacionada à crises climáticas

O programa Globo Repórter desta sexta-feira (10) pretende explicar como as mudanças climáticas extremas estão afetando a saúde e vida dos brasileiros. Ele vai ao ar após a novela Renascer, na TV Globo. A reportagem visitou Muçum, cidade afetada pela enchente no Rio Grande do Sul, e diversos outros pontos brasileiros que enfrentam crises climáticas. O programa também mostrará as iniciativas para preservação das florestas e contará o que diz a ciência e a sabedoria dos povos originários.