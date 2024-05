Principais casas de shows da Capital tentam dimensionar danos causados pelas enchentes

Maria Eduarda Zucatti

A enchente histórica que assola o estado do Rio Grande do Sul está longe de acabar. O Guaíba apresentou sinais de recuo nesta quinta-feira (9), mas a cidade segue com inúmeros alagamentos. Espaços culturais como o Pepsi On Stage (avenida Severo Dullius, 1995) e o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) serviram tanto de abrigo como locais de coleta, triagem e distribuição de doações.



Porém, na última sexta-feira (3), com riscos de inundação, o abrigo que havia sido montado no Pepsi On Stage teve de ser evacuado às pressas. Horas depois, o local já estava alagado. O mesmo aconteceu na última segunda-feira (6) no Bar Opinião, que corria o risco de ser inundado e foi evacuado, levando as milhares de doações que ali estavam para outro centro de distribuição. Os dois locais estão tomados pelas águas, e não há previsão de quando serão reabertos.



Acredita-se que o Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República 575) também tenha sido afetado. O entorno do local foi fechado pela Defesa Civil por conta da segurança, de forma que ainda não foi possível, de acordo com a assessoria de imprensa da Opinião Produtora, que administra os três locais e o Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), acessar o local e ter uma real dimensão do dano causado pela água.



Cerca de 25 eventos já foram cancelados ou adiados no mês de maio e a previsão é de que mais eventos sejam remarcados. Além disso, estima-se que a agenda siga fechada em pelo menos uma parte do mês de junho. Quando a água baixar, o trabalho será de avaliação do dano e de reconstrução.